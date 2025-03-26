Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 марта

Движение приостанавливалось на МЦД-2 и Курском направлении Московской железной дороги (МЖД). Это было связано с остановкой состава на станции Печатники по техническим причинам. Туда был направлен вспомогательный локомотив.

Москвичи с нетерпением ждут открытия летних веранд. В этом году рестораторам будет проще открыть их. Им разрешили не согласовывать проект, но с определенными условиями. Как рассказал Сергей Собянин, это касается тех веранд, где не будет специального оборудования. Там могут находиться только зонты, столы, стулья и горшки с цветами.

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