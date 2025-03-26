В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 марта

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском, Ленинградском и Можайском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе и на внешней стороне ТТК после Кутузовского тоннеля, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Владимир Будаев.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Ленинградском проспекте в сторону центра, на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, на МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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