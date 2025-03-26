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26 марта, 07:45

Транспорт

Для столичных дачников запустят дополнительные поезда с 30 марта

Для столичных дачников запустят дополнительные поезда с 30 марта

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Многие москвичи уже готовятся к началу дачного сезона, поэтому для желающих чаще выбираться на свои загородные участки запустят дополнительные электрички. С 30 марта увеличится число поездов на Ярославском и Павелецком направлениях. Вдобавок к этому, начнут ходить 24 дополнительных пригородных поезда.

Кроме того, на Казанском, Павелецком, Киевском и Горьковском направлениях, а также на Большом кольце и в Калужской области маршруты нескольких поездов увеличат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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