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26 марта, 12:00

Транспорт

Россияне получат еще один день на обжалование штрафов ГИБДД

Россияне получат еще один день на обжалование штрафов ГИБДД

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У россиян появится еще один день на обжалование штрафов от Госавтоинспекции. 26 марта Кабмин поддержал соответствующий законопроект.

По старому законодательству на это давалось 10 суток, а в перспективе их заменят на 10 календарных дней. Кроме того, если последний день срока обжалования штрафа выпадал на выходной или праздничный, он не переносился на ближайший рабочий день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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