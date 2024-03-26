Россияне получат еще один день на обжалование штрафов ГИБДД

У россиян появится еще один день на обжалование штрафов от Госавтоинспекции. 26 марта Кабмин поддержал соответствующий законопроект.

По старому законодательству на это давалось 10 суток, а в перспективе их заменят на 10 календарных дней. Кроме того, если последний день срока обжалования штрафа выпадал на выходной или праздничный, он не переносился на ближайший рабочий день.

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