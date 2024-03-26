Три новых маршрута наземного транспорта запустили в Москве

В городе запустили три новых маршрута наземного транспорта и улучшили работу еще пяти. Теперь они помогают москвичам быстрее и удобнее добираться до станций метро, МЦД и социальной инфраструктуры.

Например, новый маршрут № 280 довозит пассажиров от станции метро "Крылатское" до конечной станции "Кардиоцентр" всего за 15 минут. Раньше путь до медицинского учреждения занимал у жителей столицы минимум вдвое больше времени.

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