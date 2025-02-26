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26 февраля, 20:45

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 февраля

Новости часа: 12 новых электродепо появились в Москве за последние несколько лет

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В аэропорту Сочи пассажиры не могут вылететь в Москву больше суток

Туристам в Сочи пришлось больше суток ждать вылета в Москву. Среди пассажиров даже детская хоккейная команда. В зале ожидания люди сидели на полу. Как рассказали пассажиры, борт, на котором они должны были улететь, оказался неисправен.

Около 2 миллионов москвичей смогут ездить в метро с большим комфортом благодаря обновлению поездов на Замоскворецкой ветке метрополитена. Это станет возможно благодаря новому электродепо Южное.

У посольства Японии выстроилась очередь желающих получить визу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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