Городские камеры показали обстановку на Садовом кольце

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. На Садово-Самотечной улице наблюдается интенсивное движение транспорта.

Между тем в этом году на Садовом кольце должны появиться четыре разворота: два перед проспектом Академика Сахарова и два в районе Павелецкой площади. Это позволит водителям сокращать путь в среднем на несколько километров.

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