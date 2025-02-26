26 февраля, 18:30Транспорт
Городские камеры показали обстановку на Садовом кольце
С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. На Садово-Самотечной улице наблюдается интенсивное движение транспорта.
Между тем в этом году на Садовом кольце должны появиться четыре разворота: два перед проспектом Академика Сахарова и два в районе Павелецкой площади. Это позволит водителям сокращать путь в среднем на несколько километров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.