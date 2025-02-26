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26 февраля, 14:45

Транспорт

Новости Москвы: новая станция МЦД Лианозово позволит быстрее добираться из Шереметьево

Новости Москвы: новая станция МЦД Лианозово позволит быстрее добираться из Шереметьево

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Вскоре добраться из аэропорта Шереметьево до метро можно будет быстрее благодаря тому, что там заработает новая станция Лианозово. Она войдет в состав МЦД-1. Время в пути будет составлять 23 минуты. Открытие планируется на 30 марта. От аэропорта до Белорусского вокзала по-прежнему можно будет добраться за 50 минут.

Движение на участке Калужско-Рижской линии метро будут закрывать по выходным в марте. Ограничение затронет шесть станций. В метро будут проводить активные работы по строительству перехода на будущую станцию "Академическая" Троицкой линии. Однако пассажиры смогут воспользоваться наземным транспортом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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