Новости Москвы: новая станция МЦД Лианозово позволит быстрее добираться из Шереметьево

Вскоре добраться из аэропорта Шереметьево до метро можно будет быстрее благодаря тому, что там заработает новая станция Лианозово. Она войдет в состав МЦД-1. Время в пути будет составлять 23 минуты. Открытие планируется на 30 марта. От аэропорта до Белорусского вокзала по-прежнему можно будет добраться за 50 минут.

Движение на участке Калужско-Рижской линии метро будут закрывать по выходным в марте. Ограничение затронет шесть станций. В метро будут проводить активные работы по строительству перехода на будущую станцию "Академическая" Троицкой линии. Однако пассажиры смогут воспользоваться наземным транспортом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.