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26 февраля, 11:15

Транспорт

Движение на участке Большого Палашевского переулка ограничат с 3 марта

Движение на участке Большого Палашевского переулка ограничат с 3 марта

"Мой район. Новости": в Москве установят более 1,5 тыс новых остановочных павильонов

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. С 3 марта движение на участке Большого Палашевского переулка будет ограничено на год.

В марте в Москве откроется фотовыставка, посвященная женщинам в строительной отрасли. Экспозиция будет представлена в парке "Музеон" и на Цветном бульваре.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что уже на следующей неделе в Москве возможен рост температуры до 3 градусов тепла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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