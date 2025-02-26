Движение на участке Большого Палашевского переулка ограничат с 3 марта

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. С 3 марта движение на участке Большого Палашевского переулка будет ограничено на год.

В марте в Москве откроется фотовыставка, посвященная женщинам в строительной отрасли. Экспозиция будет представлена в парке "Музеон" и на Цветном бульваре.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что уже на следующей неделе в Москве возможен рост температуры до 3 градусов тепла.

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