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26 февраля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 февраля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 февраля

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Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском и Ленинградском шоссе, а также на Волгоградском проспекте в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов.

Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на 31-м километре МКАД, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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