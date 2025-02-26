26 февраля, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 февраля
Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском и Ленинградском шоссе, а также на Волгоградском проспекте в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.
Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов.
Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на 31-м километре МКАД, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.
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