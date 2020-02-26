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26 февраля, 14:30

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Новости Московского транспорта

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В Южном Бутове временно изменили работу семь маршрутов наземного городского транспорта. Автобусы к метро и МЦД едут через улицы Поляны, Веневскую и Скобелевскую. Изменения нужны для комфорта пассажиров на время строительства дорожной развязки.

"За 10 лет в три раза снизилось число смертельных ДТП. По сравнению с 2014 годом в Москве стало меньше: аварий – на 28%, погибших в ДТП – на 65%, раненых в ДТП – на 30%. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем повышать безопасность на дорогах города. В 2023 году мы провели более 220 изменений в организации движения в 160 очагах аварийности, чтобы снизить вероятность ДТП. За минувший год мы добавили новые пешеходные переходы, островки безопасности, изменили разметку и установили светофоры, в первую очередь там, где происходило больше всего аварий", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Более 300 пешеходных переходов обустроят по проектам ЦОДД в 2024 году. Больше переходов будет по дороге к станциям метро, МЦК, МЦД, вблизи остановок транспорта и школ.

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