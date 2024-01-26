Дептранс спрогнозировал вечерний трафик в столице до 8 баллов

В Дептрансе столицы рекомендовали водителям, которые хотят выехать из города, сделать это до 16:00 или отложить поездку на более позднее время. Вечерний трафик прогнозируют в 7–8 баллов.

Чтобы не терять времени, советуют воспользоваться общественным транспортом. Локальные затруднения будут в местах, где идут строительные работы. В частности, на Волгоградском проспекте у дома 46, а также 14-й и 32-й километры МКАД.

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