В инженерном центре рассказали об особенностях российского электромобиля "Атом"

Московские инженеры создали уникальные технологии для российского электромобиля "Атом". Речь идет о проекторах дополненной реальности, которые в режиме реального времени с камер и датчиков передают изображение на лобовое стекло.

Разработку показали в эксклюзивном порядке в инженерном центре. Там рассказали о старте тестирования беспилотной парковки "Атома" и об особенностях нового электрокара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.