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26 января, 07:45

Транспорт

В инженерном центре рассказали об особенностях российского электромобиля "Атом"

В инженерном центре рассказали об особенностях российского электромобиля "Атом"

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Московские инженеры создали уникальные технологии для российского электромобиля "Атом". Речь идет о проекторах дополненной реальности, которые в режиме реального времени с камер и датчиков передают изображение на лобовое стекло.

Разработку показали в эксклюзивном порядке в инженерном центре. Там рассказали о старте тестирования беспилотной парковки "Атома" и об особенностях нового электрокара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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