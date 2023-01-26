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26 января, 19:15

Транспорт

Автомобили Lada X-Ray закончились в дилерских центрах России

Автомобили Lada X-Ray закончились в дилерских центрах России

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В дилерских центрах РФ закончились запасы машин Lada X-Ray. Об этом сообщили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры". При этом в модельном ряде, представленном на официальном сайте "АвтоВАЗ", этих машин тоже нет.

Осенью 2022 года глава корпорации Максим Соколов рассказал, что компания не планирует перезапускать производство Lada X-Ray. Все дело в нехватки компонентов, которые перестали поставлять в Россию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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