Отделочные работы начались на станции "Университет дружбы народов" Троицкой линии метро

Отделочные работы начались на станции "Университет дружбы народов". Эта станция появится на Троицкой линии метро. Сообщается, что монолитную часть почти закончили, строители укладывают сибирский гранит на пол. Стены по проекту облицуют саянским мрамором.

Облик платформы утвердили давно. Сама же станция появится вдоль улицы Академика Опарина у пересечения с улицей Миклухо-Маклая. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.