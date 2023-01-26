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Транспорт

Ликсутов заявил, что в Москве начали готовиться к запуску регулярного речного транспорта

Ликсутов заявил, что в Москве начали готовиться к запуску регулярного речного транспорта

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Москва готовится к запуску регулярного речного транспорта. По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, перед запуском необходимо провести полную проверку оборудования.

В данный момент специалисты тестируют третье электрическое судно "Сетунь", его надежность и безопасность. В ходе испытаний проверяют, как судно ведет себя в холодное время года и в условиях колотого льда. Его маршрут будет проходить от парка "Фили" до Киевского вокзала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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