Авиаэксперт прокомментировал состояние российских самолетов. Дело в том, в отрасли есть проблемы, которые связаны со сроками и стоимостью поставки сломавшихся запчастей. Поэтому может сложиться впечатление, что специалисты стали чаще находить технические неисправности в самолетах. При этом эксперты отметили, что нештатные ситуации с самолетами происходят всегда, с момента появления санкций их больше не стало.

Тем временем пассажиры "Уральских авиалиний" перед взлетом из Сочи в Москву засняли течь на крыле самолета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.