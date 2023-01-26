Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Транспорт

Авиаэксперт прокомментировал состояние российских самолетов

Авиаэксперт прокомментировал состояние российских самолетов

Движение затруднено на Ленинградском шоссе в связи с ДТП

Новости часа: РФ поднялась на второе место в мире по добыче нефти в ноябре 2022 года

Росгвардия показала, как устроена их система охраны автомобилей

"Актуальный репортаж": развитие электромобилей в России

Современный автовокзал "Красногвардейский" появится около одноименной станции метро

"Аэрофлот" увеличит число рейсов в Шанхай с 16 февраля

Названы люксовые автомобили, которые чаще всего парковали без номеров в Москве в 2022 году

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 70 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Авиаэксперт прокомментировал состояние российских самолетов. Дело в том, в отрасли есть проблемы, которые связаны со сроками и стоимостью поставки сломавшихся запчастей. Поэтому может сложиться впечатление, что специалисты стали чаще находить технические неисправности в самолетах. При этом эксперты отметили, что нештатные ситуации с самолетами происходят всегда, с момента появления санкций их больше не стало.

Тем временем пассажиры "Уральских авиалиний" перед взлетом из Сочи в Москву засняли течь на крыле самолета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван ЛозовойКристина КурумаАртем Смахтин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика