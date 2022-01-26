В Москве могут появиться "экологичекие зоны"

В Москве могут появиться "экологические зоны". Горожан постараются пересадить на электромобили, электробусы и трамваи. Такие выводы можно сделать из "Cтратегии развития транспортной системы Москвы и Московской области до 2035 года". Ее разрабатывали с 2019 года. Итоговый документ утвердил Минтранс.

Главные цели стратегии: повышение экологичности транспорта и улучшение связности регионов. Эксперты предлагают создание внутри города "экологических зон".

По какому принципу эти территории будут формироваться и какие ограничения накладывать, в документе не уточняет. Вероятно речь пойдет о запрещении старых машин ниже стандарта Евро3. Подробнее о том, насколько это возможно и необходимо жителям, – в эфире телеканала Москва 24.