Электрички задерживаются на трех направлениях МЖД

Электрички задерживаются сразу на трех направлениях: на Казанском, Ярославском и Савеловском. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

На Казанском направлении по техническим причинам задержаны некоторые поезда до 45 минут, на Савеловском направлении задержано несколько дальних электричек до 20 минут, в том числе переходящих на Белорусское.

На Ярославском направлении некоторые электропоезда следуют с отклонением от графика до 20 минут из-за работы правоохранительных органов на станции Москва-Пассажирская-Ярославская.

В пресс-службе подчеркнули, что МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание поездов и ввести их в график. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.