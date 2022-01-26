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Москва 24

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Транспорт

10:00

Электрички задерживаются на трех направлениях МЖД

транспорт город видео Иван Лозовой

Электрички задерживаются сразу на трех направлениях: на Казанском, Ярославском и Савеловском. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

На Казанском направлении по техническим причинам задержаны некоторые поезда до 45 минут, на Савеловском направлении задержано несколько дальних электричек до 20 минут, в том числе переходящих на Белорусское.

На Ярославском направлении некоторые электропоезда следуют с отклонением от графика до 20 минут из-за работы правоохранительных органов на станции Москва-Пассажирская-Ярославская.

В пресс-службе подчеркнули, что МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание поездов и ввести их в график. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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