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25 декабря, 10:00

Транспорт

Авиакомпании вводят 50-процентные скидки на перелеты для детей

Авиакомпании вводят 50-процентные скидки на перелеты для детей

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Авиакомпании начали предоставлять 50-процентные скидки на билеты для детей от 2 до 12 лет. Эта инициатива реализуется по поручению президента, озвученному на прямой линии.

В "Аэрофлоте" сообщили, что скидка действует на все тарифы экономического класса для рейсов с 1 января 2025 года. В авиакомпании "Уральские авиалинии" продажа билетов со скидкой уже началась, а воспользоваться перелетом можно с 11 января.

По данным Минтранса, только за последний год авиакомпании перевезли более 7 миллионов детей. Ожидается, что после внедрения скидки поток маленьких пассажиров значительно увеличится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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