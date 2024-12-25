Авиакомпании вводят 50-процентные скидки на перелеты для детей

Авиакомпании начали предоставлять 50-процентные скидки на билеты для детей от 2 до 12 лет. Эта инициатива реализуется по поручению президента, озвученному на прямой линии.

В "Аэрофлоте" сообщили, что скидка действует на все тарифы экономического класса для рейсов с 1 января 2025 года. В авиакомпании "Уральские авиалинии" продажа билетов со скидкой уже началась, а воспользоваться перелетом можно с 11 января.

По данным Минтранса, только за последний год авиакомпании перевезли более 7 миллионов детей. Ожидается, что после внедрения скидки поток маленьких пассажиров значительно увеличится.

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