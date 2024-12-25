В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 декабря

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на Большой Академической улице в сторону Ленинградского проспекта, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.