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25 декабря, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 декабря

Контролеры Дептранса вышли в новогодний рейс

Новости часа: электробусный парк в Новокосине позволит запустить 12 маршрутов в 2024 году

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Новый электробусный парк открыли в Новокосине. Он позволит запустить в следующем году 12 новых маршрутов, которые будут перевозить до 40 тысяч пассажиров в сутки. Отмечается, что "Салтыковка" – третий электробусный парк в Москве.

Во вторник, 26 декабря, в столице прогнозируются сильный ветер, гололедица, а также низкое атмосферное давление. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности. По словам синоптиков, почти каждый день до конца недели в Москве будет идти снег.

Столичный Дептранс предупредил жителей, что на дорогах уже уплотнилось движение: машин стало на 40–70 тысяч больше по сравнению с началом месяца. В связи с этим в ЦОДД рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

По словам автоэкспертов, к 30–31 декабря поток автомобилей сократится, а 1 января на дорогах будет абсолютно свободно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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