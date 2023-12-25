Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 декабря

Новый электробусный парк открыли в Новокосине. Он позволит запустить в следующем году 12 новых маршрутов, которые будут перевозить до 40 тысяч пассажиров в сутки. Отмечается, что "Салтыковка" – третий электробусный парк в Москве.

Во вторник, 26 декабря, в столице прогнозируются сильный ветер, гололедица, а также низкое атмосферное давление. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности. По словам синоптиков, почти каждый день до конца недели в Москве будет идти снег.

Столичный Дептранс предупредил жителей, что на дорогах уже уплотнилось движение: машин стало на 40–70 тысяч больше по сравнению с началом месяца. В связи с этим в ЦОДД рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

По словам автоэкспертов, к 30–31 декабря поток автомобилей сократится, а 1 января на дорогах будет абсолютно свободно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.