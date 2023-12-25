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25 декабря, 13:30

Транспорт

Транспортные производства в Москве возобновили благодаря долгосрочным контрактам

Транспортные производства в Москве возобновили благодаря долгосрочным контрактам

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Бренд "Москвич" наладил выпуск электромобилей

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Эксперты рассказали, как развивается производство автомобилей "Москвич"

В столице благодаря долгосрочным контрактам запустили сразу несколько транспортных производств. Это особо отметил Сергей Собянин в своем ежегодном отчете перед депутатами Мосгордумы.

Город в кратчайшие сроки не только восстановил производство машин под брендом "Москвич", но и организовали выпуск электромобилей под этой же маркой. Как выглядят новые отечественные автомобили и какой на них спрос? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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