Транспортные производства в Москве возобновили благодаря долгосрочным контрактам

В столице благодаря долгосрочным контрактам запустили сразу несколько транспортных производств. Это особо отметил Сергей Собянин в своем ежегодном отчете перед депутатами Мосгордумы.

Город в кратчайшие сроки не только восстановил производство машин под брендом "Москвич", но и организовали выпуск электромобилей под этой же маркой. Как выглядят новые отечественные автомобили и какой на них спрос? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.