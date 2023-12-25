В Балашихе рассказали о ходе реконструкции станции Железнодорожная МЦД-4

Завершается первый этап реконструкции конечной станции Железнодорожная четвертого диаметра. К 2025 году ее обещают превратить в современный и большой городской вокзал в подмосковной Балашихе.

Такие транспортные проекты имеют огромное значение для всей Московской агломерации. С Железнодорожной можно без пересадок добраться до Площади трех вокзалов, Марьиной Рощи, Белорусского вокзала и многих других точек столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.