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25 декабря, 11:45

Транспорт

В Балашихе рассказали о ходе реконструкции станции Железнодорожная МЦД-4

В Балашихе рассказали о ходе реконструкции станции Железнодорожная МЦД-4

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Завершается первый этап реконструкции конечной станции Железнодорожная четвертого диаметра. К 2025 году ее обещают превратить в современный и большой городской вокзал в подмосковной Балашихе.

Такие транспортные проекты имеют огромное значение для всей Московской агломерации. С Железнодорожной можно без пересадок добраться до Площади трех вокзалов, Марьиной Рощи, Белорусского вокзала и многих других точек столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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