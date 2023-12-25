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25 декабря, 09:15

Транспорт

Период бронирования мест на абонементных парковках в Москве будет действовать до 10 января

Период бронирования мест на абонементных парковках в Москве будет действовать до 10 января

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Период бронирования мест на абонементных парковках в Москве увеличили до 10 января из-за праздников. Тем, кто уже ставит там свои автомобили, необходимо продлить действие документа до 26 декабря включительно.

Такие абонементные парковки со шлагбаумом обустраивают в основном в жилых районах или возле офисов, где машины оставляют надолго. Работают они круглосуточно. Абонемент стоит от одной до нескольких тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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