Период бронирования мест на абонементных парковках в Москве будет действовать до 10 января

Период бронирования мест на абонементных парковках в Москве увеличили до 10 января из-за праздников. Тем, кто уже ставит там свои автомобили, необходимо продлить действие документа до 26 декабря включительно.

Такие абонементные парковки со шлагбаумом обустраивают в основном в жилых районах или возле офисов, где машины оставляют надолго. Работают они круглосуточно. Абонемент стоит от одной до нескольких тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.