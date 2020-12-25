Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Регулярный речной электротранспорт столицы попал в Книгу рекордов России. Проект получил сразу два сертификата – отечественный и международный.

"Для удобства москвичей мы открыли 5-й сервисный центр на БКЛ, на станции "Петровский парк". Там помогут заменить неисправные проездные билеты, получить услуги "Московского паркинга", перенести услуги с неработающей "Тройки" на новую, получить временные билеты для обучающихся, которые дают при перевыпуске основных, узнать о тарифах на проезд и многое другое", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Более 600 новогодних наклеек и плакатов размещены в метро. Временная навигация поможет найти путь к концертам и детским праздникам.