Более 70 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды

Больше 70 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы на фоне непогоды. Такие данные приводит сервис "Яндекс.Расписание".

Задержки наблюдаются в Шереметьево, Домодедово и Внуково. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

