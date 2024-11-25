Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 ноября

Очередной этап строительства Рублево-Архангельской линии метро завершили в Москве. Теперь станции "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" связывает перегонный тоннель. Открытие новой ветки позволит улучшить транспортное обслуживание порядка миллиона москвичей.

К концу текущей недели снежный покров в столице может вырасти на 2–3 сантиметра. Об этом рассказали в Гидрометцентре. Небольшой снег ожидается в четверг, а до этого дня из-за гололедицы в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности.

Открытое горение на складе на Промышленной улице ликвидировано, сообщили в МЧС России. Ранее стало известно, что огонь охватил 3 000 квадратных метров, при этом частично обрушилась кровля.

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