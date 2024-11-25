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25 ноября, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 ноября

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о прокладке Рублево-Архангельской линии метро

Центральный транспортный узел планируют начать развивать в Москве в 2025 году

Очередной этап строительства Рублево-Архангельской линии метро завершили в Москве

"Мой район. Новости": проходку тоннеля завершили на участке Рублево-Архангельской линии

Женщина попыталась оставить послание мужу на крыше чужой машины в ТиНАО

"Мой район. Новости": дети смогут весь год ездить в поезде со скидкой 50%

Новости часа: графитовая линия метро улучшит транспортную доступность для 1 млн москвичей

Станция метро "Бульвар Генерала Карбышева" готова почти на 30%

Новости часа: тоннель к станции "Бульвар Генерала Карбышева" на графитовой линии пройден

Очередной этап строительства Рублево-Архангельской линии метро завершили в Москве. Теперь станции "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" связывает перегонный тоннель. Открытие новой ветки позволит улучшить транспортное обслуживание порядка миллиона москвичей.

К концу текущей недели снежный покров в столице может вырасти на 2–3 сантиметра. Об этом рассказали в Гидрометцентре. Небольшой снег ожидается в четверг, а до этого дня из-за гололедицы в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности.

Открытое горение на складе на Промышленной улице ликвидировано, сообщили в МЧС России. Ранее стало известно, что огонь охватил 3 000 квадратных метров, при этом частично обрушилась кровля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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