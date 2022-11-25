Росавиация продлила ограничение на полеты в ряд аэропортов РФ до 3 декабря

Росавиация продлила до 3 декабря ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

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