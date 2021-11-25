В столичном метро запустили поезд в честь 10-летия электронных госуслуг в Москве

Тематический поезд, посвященный 10-летию предоставления в Москве электронных госуслуг, начал курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.

Первая онлайн-услуга появилась в городе в 2011 году. Это было оформление разрешения на работу такси. Теперь таких услуг более 380. Можно записаться к врачу, оплатить коммунальные услуги, подать заявку на субсидию. Всеми этими сервисами на портале mos.ru пользуются более 14 миллионов человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.