25 октября, 20:45

Транспорт

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 25 октября

На северо-востоке Москвы появился новый автобусный маршрут

Число нарушений правил стоянки снизилось за 13 лет работы "Московского паркинга"

Инспекторы ГАИ проводят рейд по велокурьерам в столице

В Москве установили 12 зарядных станций для электробусов

Из Москвы в Химки запустили 12 современных автобусов

Россияне приобрели несколько тысяч электронных билетов у перекупщиков

Два автобусных маршрута запустили из Москвы в Химки 25 октября

Инспекторы ГАИ проведут рейд по велосипедистам в Москве

"Аэрофлот" предложил сделать "черные списки" пассажиров общими для всех перевозчиков

В Москве проходит рейд по велокурьерам. Всего в городе работает более 400 тысяч сотрудников доставки, которые передвигаются на велосипедах или других СИМ. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют у них документы, а также напоминают о правилах дорожного движения.

Воздух в столице прогрелся до 10 градусов, по словам синоптиков, температура в столице на 3–4 градуса выше нормы. В ближайшие несколько дней ожидаются небольшие дожди и тепло, однако к середине следующей недели заметно похолодает.

В Госдуму внесен законопроект, который разрешит плановую госпитализацию в любом регионе страны. Сейчас пациенты зачастую не могут получить медицинские услуги за пределами своего региона, поскольку программа госгарантий ограничена территорией. Если документ вступит в силу, лечение станет проще для многих пациентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортобществопогодагородвидеоЕкатерина Фоменко

