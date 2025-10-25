25 октября, 20:45Транспорт
Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 25 октября
В Москве проходит рейд по велокурьерам. Всего в городе работает более 400 тысяч сотрудников доставки, которые передвигаются на велосипедах или других СИМ. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют у них документы, а также напоминают о правилах дорожного движения.
Воздух в столице прогрелся до 10 градусов, по словам синоптиков, температура в столице на 3–4 градуса выше нормы. В ближайшие несколько дней ожидаются небольшие дожди и тепло, однако к середине следующей недели заметно похолодает.
В Госдуму внесен законопроект, который разрешит плановую госпитализацию в любом регионе страны. Сейчас пациенты зачастую не могут получить медицинские услуги за пределами своего региона, поскольку программа госгарантий ограничена территорией. Если документ вступит в силу, лечение станет проще для многих пациентов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.