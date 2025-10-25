В Москве установили 12 зарядных станций для электробусов

В Москве установили сразу 12 зарядных станций. Они появились на конечной станции наземного транспорта "Окружная" и еще одной новой, у станции метро "Владыкино".

В то время как электробус заряжается, можно отдохнуть в удобных комнатах. Предусмотрены также обеденные места, медпункты, системы видеонаблюдения и безопасности. В городе работают уже 170 конечных станций наземного транспорта, около трети из них оборудованы зарядками для экологичной техники.

