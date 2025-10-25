Россияне приобрели несколько тысяч электронных билетов у перекупщиков

Несколько тысяч электронных билетов приобрели пассажиры у перекупщиков в России. Статистику за 2024 год озвучили в РЖД. Несмотря на то, что приложение по покупке билетов постоянно обновляется, мошенники умудряются обходить алгоритмы.

Спекулянты скупают самые востребованные билеты на вымышленные имена. Они делают это с помощью специальных скриптов или как их по-другому называют ботов-перекупщиков. После этого они их перепродают, но уже по завышенным ценам и через сторонние сервисы. Наценка может составлять до 100% от реальной стоимости.



