Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 16:30

Транспорт

Россияне приобрели несколько тысяч электронных билетов у перекупщиков

Россияне приобрели несколько тысяч электронных билетов у перекупщиков

Два автобусных маршрута запустили из Москвы в Химки 25 октября

Инспекторы ГАИ проведут рейд по велосипедистам в Москве

"Аэрофлот" предложил сделать "черные списки" пассажиров общими для всех перевозчиков

Машина с чучелом мамонта застряла на трассе по пути в Иркутск

Рейд "Велокурьер" проведут в столице

Новости регионов: экстремал прыгнул в пропасть на мотоцикле в горах Дагестана

В Москве проложили 1,5 тыс километров дорог за 15 лет

"Новости дня": пассажиров поездов предложили обеспечить бесплатным питанием в России

"Москва сегодня": стоимость обслуживания автомобиля выросла на 30%

Несколько тысяч электронных билетов приобрели пассажиры у перекупщиков в России. Статистику за 2024 год озвучили в РЖД. Несмотря на то, что приложение по покупке билетов постоянно обновляется, мошенники умудряются обходить алгоритмы.

Спекулянты скупают самые востребованные билеты на вымышленные имена. Они делают это с помощью специальных скриптов или как их по-другому называют ботов-перекупщиков. После этого они их перепродают, но уже по завышенным ценам и через сторонние сервисы. Наценка может составлять до 100% от реальной стоимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортобществовидеоНаталия ШкодаАрина Устюкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика