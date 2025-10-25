"Аэрофлот" предложил сделать "черные списки" пассажиров общими для всех перевозчиков

"Аэрофлот" предлагает сделать "черные списки" пассажиров, которые нарушают порядок, общими для всех перевозчиков. Это нужно, чтобы те, кто устроили дебош на борту одной авиакомпании, не смогли купить билет ни у одной другой. Фактически это будет полное воздушное эмбарго для хулиганов.

В руководстве "Аэрофлота" подчеркивают: все предложения уже получили положительные отзывы от профильных ведомств и готовы к рассмотрению в законодательных органов власти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.