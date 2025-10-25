Автобусы № 1345 и № 1469 запустят в Химки с 25 октября

Столица улучшила транспортное сообщение с Химками. С 25 октября автобусы № 1345 и № 1469 начинают курсировать от станций "Ховрино", "Планерная" и МЦД "Химки", сокращая время в пути и делая поездки удобнее.

Стоимость проезда по карте "Тройка" начинается от 63 рублей. В рамках долгосрочной стратегии к 2028 году Москва намерена интегрировать значительную часть межрегиональных автобусных маршрутов в единую транспортную систему.

