Сотрудники ГАИ проведут рейд "Велокурьер" в Москве

Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд "Велокурьер" в Москве. Утром 25 октября они начнут отслеживать водителей двухколесного транспорта, которые нарушают правила движения и представляют угрозу как для пешеходов, так и для себя самих.

Самое распространенное нарушение – они не спешиваются на пешеходных переходах. Особое внимание уделят курьерам, которые часто, спеша доставить заказ, развивают очень большую скорость. Нарушителей ждет штраф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.