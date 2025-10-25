Форма поиска по сайту

25 октября, 09:15

Транспорт

Сотрудники ГАИ проведут рейд "Велокурьер" в Москве

Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд "Велокурьер" в Москве. Утром 25 октября они начнут отслеживать водителей двухколесного транспорта, которые нарушают правила движения и представляют угрозу как для пешеходов, так и для себя самих.

Самое распространенное нарушение – они не спешиваются на пешеходных переходах. Особое внимание уделят курьерам, которые часто, спеша доставить заказ, развивают очень большую скорость. Нарушителей ждет штраф.

