Первый в России беспилотный трамвай проехал по московским улицам 2 тысячи километров

Первый в стране беспилотный трамвай проехал по московским улицам уже 2 тысячи километров. Технологичный транспорт ходит от станции метро "Щукинская" до улицы Кулакова и обратно по маршруту № 10.

Директор Центра исследований "Умного города" НИУ ВШЭ Константин Трофименко, отметил, что на этапе тестирования искусственный интеллект учится распознавать различные ситуации на дороге, такие как наличие автомобилей на рельсах или людей, перебегающих в неположенных местах.

Цель тестирования – научить систему реагировать соответствующим образом и вносить изменения в управление движением, включая экстренное торможение в непредвиденных случаях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.