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25 октября, 11:45

Транспорт

Новости регионов: самолет едва не оборвал ЛЭП в Приморье

Новости регионов: самолет едва не оборвал ЛЭП в Приморье

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В Приморье по обычной автодороге решили перевезти среднемагистральный самолет. Неисправное воздушное судно транспортировали с авиационного завода. Однако при передвижении не учли расположение линий электропередачи. Самолет несколько раз цеплял провода, едва не обрывая их.

Тем временем в Петербурге уборщики мусорных контейнеров стали зоозащитниками. В одном из баков они обнаружили новорожденного щенка. Рабочие пожалели животное и обеспечили ему кров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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