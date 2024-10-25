Новости регионов: самолет едва не оборвал ЛЭП в Приморье

В Приморье по обычной автодороге решили перевезти среднемагистральный самолет. Неисправное воздушное судно транспортировали с авиационного завода. Однако при передвижении не учли расположение линий электропередачи. Самолет несколько раз цеплял провода, едва не обрывая их.

Тем временем в Петербурге уборщики мусорных контейнеров стали зоозащитниками. В одном из баков они обнаружили новорожденного щенка. Рабочие пожалели животное и обеспечили ему кров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.