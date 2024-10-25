25 октября, 23:55Транспорт
В аэропортах Турции действует оранжевый уровень угрозы теракта
Во всех аэропортах Турции действует оранжевый уровень террористической угрозы. Сотрудники аэропорта в усиленном режиме проверяют документы и личные вещи. Пассажирам рекомендуется прибывать за 3 часа до вылета.
Меры безопасности в Турции усилены после теракта в Анкаре. Вооруженное нападение произошло 23 октября. Мужчина и женщина подъехали к зданию одного из крупнейших оборонных предприятий Турции. Выйдя из автомобиля, они открыли огонь по людям. В результате теракта погибли пять человек, ранены более 20 человек.
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