В аэропортах Турции действует оранжевый уровень угрозы теракта

Во всех аэропортах Турции действует оранжевый уровень террористической угрозы. Сотрудники аэропорта в усиленном режиме проверяют документы и личные вещи. Пассажирам рекомендуется прибывать за 3 часа до вылета.

Меры безопасности в Турции усилены после теракта в Анкаре. Вооруженное нападение произошло 23 октября. Мужчина и женщина подъехали к зданию одного из крупнейших оборонных предприятий Турции. Выйдя из автомобиля, они открыли огонь по людям. В результате теракта погибли пять человек, ранены более 20 человек.

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