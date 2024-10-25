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25 октября, 07:30

Транспорт

Новые маршруты добавили в проект "Экскурсии в метро" в Москве

Новые маршруты добавили в проект "Экскурсии в метро" в Москве

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Еще больше новых маршрутов появилось в столичном проекте "Экскурсии в метро". Теперь его участники смогут прогуляться по Арбатско-Покровской линии, посетив усадьбы Измайлово, отправиться в тур по Красной площади и узнать новые факты о станциях Кольцевой, Замоскворецкой и Сокольнической линий.

Кроме того, в проекте появились детские экскурсии. Юным посетителям расскажут о строительстве первых станций метро и правилах безопасности в нем. Для участия необходимо записаться на сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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