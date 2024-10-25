Беспилотный трамвай проехал две тысячи километров по Москве

В Москве идет второй этап тестирования беспилотного трамвая – он проехал уже две тысячи километров. Состав доступен для пассажиров и курсирует по маршруту № 10 от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская".

Управляет транспортом искусственный интеллект. Он в реальном времени анализирует ситуацию на дорогах и прогнозирует маневры других участников движения. Пока автоматику подстраховывает водитель, но уже через несколько месяцев он покинет кабину.

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