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25 октября, 07:15

Транспорт

Беспилотный трамвай проехал две тысячи километров по Москве

Беспилотный трамвай проехал две тысячи километров по Москве

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В Москве идет второй этап тестирования беспилотного трамвая – он проехал уже две тысячи километров. Состав доступен для пассажиров и курсирует по маршруту № 10 от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская".

Управляет транспортом искусственный интеллект. Он в реальном времени анализирует ситуацию на дорогах и прогнозирует маневры других участников движения. Пока автоматику подстраховывает водитель, но уже через несколько месяцев он покинет кабину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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