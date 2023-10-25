Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 14:30

Город

Новости часа: загрузка поездов Ленинградского направления снизилась на 9% с запуском МЦД-3

Новости часа: загрузка поездов Ленинградского направления снизилась на 9% с запуском МЦД-3

Сергей Собянин рассказал о планах строительства метро в Гольянове

Царицынский рынок "стал сервисом попутного обслуживания" для пассажиров МЦД – Дептранс

Собянин: туристический сервис Russpass стал еще удобнее для пользователей

Царицынский рынок стал популярен у пассажиров МЦД

Новости часа: более 60 учебных заведений построят в столице за три года годах в рамках АИП

Новости часа: почти 90% пассажиров московского метро используют безналичную оплату

ЦОДД спрогнозировал в столице трафик до 7 баллов вечером 25 октября

Новости часа: количество маршрутов наземного транспорта в Москве превысило 900

Сотни пассажиров застряли в аэропорту Челябинска из-за метели

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пассажиропоток в поездах Ленинградского направления снизился на 9% после запуска МЦД-3. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

В Москве пройдет отбор социальных НКО для предоставления бесплатных помещений. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Лифты для маломобильных горожан установили в надземных пешеходных переходах на МКАД. Это данные комплекса городского хозяйства.

Читайте также
транспортгородвидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика