Новости часа: загрузка поездов Ленинградского направления снизилась на 9% с запуском МЦД-3

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пассажиропоток в поездах Ленинградского направления снизился на 9% после запуска МЦД-3. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

В Москве пройдет отбор социальных НКО для предоставления бесплатных помещений. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Лифты для маломобильных горожан установили в надземных пешеходных переходах на МКАД. Это данные комплекса городского хозяйства.