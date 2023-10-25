25 октября, 14:30Город
Новости часа: загрузка поездов Ленинградского направления снизилась на 9% с запуском МЦД-3
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пассажиропоток в поездах Ленинградского направления снизился на 9% после запуска МЦД-3. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.
В Москве пройдет отбор социальных НКО для предоставления бесплатных помещений. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Лифты для маломобильных горожан установили в надземных пешеходных переходах на МКАД. Это данные комплекса городского хозяйства.