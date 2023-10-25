Новости часа: почти 90% пассажиров московского метро используют безналичную оплату

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 90% пассажиров московского метро используют безналичную оплату проезда, отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Почти два десятка новых физкультурно-оздоровительных комплексов построят в Москве до 2027 года, рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Два жилых корпуса по реновации начали строить в районе Царицыно, сообщил столичный департамент строительства.