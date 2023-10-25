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25 октября, 12:00

Спорт

Новости часа: почти 90% пассажиров московского метро используют безналичную оплату

Новости часа: почти 90% пассажиров московского метро используют безналичную оплату

ЦОДД спрогнозировал в столице трафик до 7 баллов вечером 25 октября

Новости часа: количество маршрутов наземного транспорта в Москве превысило 900

Сотни пассажиров застряли в аэропорту Челябинска из-за метели

"Утро": движение затруднено на Профсоюзной улице

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Аэропорт в Челябинске вернулся к штатному режиму работы после метели

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Аэропорт в Челябинске заработал в штатном режиме после метели

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 90% пассажиров московского метро используют безналичную оплату проезда, отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Почти два десятка новых физкультурно-оздоровительных комплексов построят в Москве до 2027 года, рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Два жилых корпуса по реновации начали строить в районе Царицыно, сообщил столичный департамент строительства.

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