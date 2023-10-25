Сотни пассажиров застряли в аэропорту Челябинска из-за метели

Сотни пассажиров провели минувшую ночь в аэропорту Челябинска. Из-за сильной метели гавань не отправляла и не принимала самолеты. Там отменили 12 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие города.

Взлетно-посадочная полоса превратилась в огромное снежное поле. На протяжении нескольких часов уборочная техника расчищала сугробы. А тем, кто ждал посадку, пришлось все это время сидеть в терминалах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.