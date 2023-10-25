Аэропорт в Челябинске заработал в штатном режиме после метели

Аэропорт Челябинска вернулся к штатному режиму работы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале авиагавани. Так как время вылета и прилета некоторых рейсов изменилось, новые данные необходимо уточнять на сайте.

Ранее метель остановила авиасообщение между Челябинском, Москвой и другими городами. В залах аэропорта пассажиры по несколько часов ждали своих рейсов. После двух часов задержки людям начали раздавать воду и горячее питание.

Осадки, по прогнозам синоптиков, будут идти весь день. Помимо проблем в аэропорту, погода спровоцировала и коллапс на дорогах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.