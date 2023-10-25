Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 09:15

Транспорт

Аэропорт в Челябинске заработал в штатном режиме после метели

Аэропорт в Челябинске заработал в штатном режиме после метели

Мэр Москвы рассказал, где будет расположена новая станция метро "Гольяново"

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Метель временно остановила авиасообщение между Челябинском и Москвой

Московские банкоматы начнут распознавать обновленные купюры в 2024 году

Собянин: количество маршрутов наземного транспорта в Москве превысило 900

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

Новости регионов: синоптики рассказал, когда закончится снегопад в Челябинске

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Аэропорт Челябинска вернулся к штатному режиму работы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале авиагавани. Так как время вылета и прилета некоторых рейсов изменилось, новые данные необходимо уточнять на сайте.

Ранее метель остановила авиасообщение между Челябинском, Москвой и другими городами. В залах аэропорта пассажиры по несколько часов ждали своих рейсов. После двух часов задержки людям начали раздавать воду и горячее питание.

Осадки, по прогнозам синоптиков, будут идти весь день. Помимо проблем в аэропорту, погода спровоцировала и коллапс на дорогах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортрегионывидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика