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25 октября, 08:15

Транспорт

Метель временно остановила авиасообщение между Челябинском и Москвой

Метель временно остановила авиасообщение между Челябинском и Москвой

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Метель остановила авиасообщение между Челябинском и Москвой. Осадки в Челябинске прекратятся не ранее 14–15 часов, сообщили синоптики.

Пока же снегопад, из-за которого пришлось закрыть аэропорт, только усилился. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты. Взлетно-посадочные полосы засыпаны снегом. Уже несколько часов на территории работает снегоуборочная техника.

Известно, что задержаны 12 рейсов, пассажиры все это время находятся в аэропорту.

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