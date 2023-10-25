Метель временно остановила авиасообщение между Челябинском и Москвой

Метель остановила авиасообщение между Челябинском и Москвой. Осадки в Челябинске прекратятся не ранее 14–15 часов, сообщили синоптики.

Пока же снегопад, из-за которого пришлось закрыть аэропорт, только усилился. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты. Взлетно-посадочные полосы засыпаны снегом. Уже несколько часов на территории работает снегоуборочная техника.

Известно, что задержаны 12 рейсов, пассажиры все это время находятся в аэропорту.