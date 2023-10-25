Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 07:45

Происшествия

Новости регионов: синоптики рассказал, когда закончится снегопад в Челябинске

Новости регионов: синоптики рассказал, когда закончится снегопад в Челябинске

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

"Яндекс" начал тестировать новые правила подачи такси в столице

Рейсы из Челябинска в Москву не могут вылететь из-за снегопада

"Московский патруль": сотрудники ГИБДД круглосуточно проверяют подозрительные машины

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

"Мой район. Навигатор": столичные пассажиры стали чаще выбирать речные электротрамваи

В ЦОДД рекомендовали водителям не выезжать в город на летней резине

Более 100 вариантов пересадок доступно пассажирам четырех МЦД

Новости часа: на ВДНХ завершена реставрация еще двух исторических павильонов

Осадки в Челябинске прекратятся не ранее 14–15 часов. Об этом сообщают синоптики. Пока же снегопад, из-за которого пришлось закрыть аэропорт, только усилился. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты. Взлетно-посадочные полосы засыпаны снегом. На территории работает снегоуборочная техника. Известно, что задержаны 12 рейсов.

Смертельная авария произошла на трассе Казань – Альметьевск. Об этом сообщает ГИБДД Татарстана. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с автомобилем УАЗ. В результате обе машины загорелись. Водитель и пассажир УАЗ скончались на месте. Водитель Mercedes госпитализирован.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпроисшествияДТПрегионывидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика