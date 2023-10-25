Новости регионов: синоптики рассказал, когда закончится снегопад в Челябинске

Осадки в Челябинске прекратятся не ранее 14–15 часов. Об этом сообщают синоптики. Пока же снегопад, из-за которого пришлось закрыть аэропорт, только усилился. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты. Взлетно-посадочные полосы засыпаны снегом. На территории работает снегоуборочная техника. Известно, что задержаны 12 рейсов.

Смертельная авария произошла на трассе Казань – Альметьевск. Об этом сообщает ГИБДД Татарстана. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с автомобилем УАЗ. В результате обе машины загорелись. Водитель и пассажир УАЗ скончались на месте. Водитель Mercedes госпитализирован.

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