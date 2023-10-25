"Яндекс" начал тестировать новые правила подачи такси в столице

"Яндекс" начал тестировать новые правила подачи такси в Москве. Если машину вызвали в точку, где остановка запрещена, то агрегатор предложит пассажиру пройти до места разрешенной стоянки. Об этом пишет РБК.

В этом случае водитель сможет припарковаться, не создавая трудностей другим участникам движения, а пассажир безопасно сесть в автомобиль. Новую функцию "обкатывают" пока только на нескольких улицах со сложными условиями для остановки, например, на Новом Арбате, где стоянка автомобилей запрещена. Но скоро зона, где действуют новые правила, расширится.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.