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25 октября, 07:15

Транспорт

Рейсы из Челябинска в Москву не могут вылететь из-за снегопада

Рейсы из Челябинска в Москву не могут вылететь из-за снегопада

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В Москву не летят рейсы из Челябинска. Аэропорт остается закрытым. Из-за снегопада воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.

Первый в этом сезоне снег засыпал взлетно-посадочные полосы, и с таким объемом наземные службы быстро справиться не смогли. На территории аэропорта работает снегоуборочная техника.

Известно, что на данный момент задержаны 12 рейсов, а пассажиры вынуждены ждать сидя на полу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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