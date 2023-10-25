Рейсы из Челябинска в Москву не могут вылететь из-за снегопада

В Москву не летят рейсы из Челябинска. Аэропорт остается закрытым. Из-за снегопада воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.

Первый в этом сезоне снег засыпал взлетно-посадочные полосы, и с таким объемом наземные службы быстро справиться не смогли. На территории аэропорта работает снегоуборочная техника.

Известно, что на данный момент задержаны 12 рейсов, а пассажиры вынуждены ждать сидя на полу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.