Поезда на МЦК временно проезжают несколько станций без остановок

На МЦК по направлению по часовой стрелке поезда временно проезжают станции Коптево, Лихоборы, Окружная, Владыкино, Ботанический сад и Ростокино без остановок. В обратном направлении движение поездов осуществляется со всеми остановками.

Ранее сообщалось, что на остановочном пункте Владыкино по техническим причинам остановился поезд. Железнодорожники принимают все меры для восстановления движения в обычном режиме. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.