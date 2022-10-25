25 октября, 23:15Транспорт
Поезда на МЦК временно проезжают несколько станций без остановок
На МЦК по направлению по часовой стрелке поезда временно проезжают станции Коптево, Лихоборы, Окружная, Владыкино, Ботанический сад и Ростокино без остановок. В обратном направлении движение поездов осуществляется со всеми остановками.
Ранее сообщалось, что на остановочном пункте Владыкино по техническим причинам остановился поезд. Железнодорожники принимают все меры для восстановления движения в обычном режиме. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.